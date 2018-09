Trop de Cheetos pour Lil Xan !

Le rappeur a été hospitalisé après avoir un peu abusé…

Une nouvelle aussi grave que surprenante...le rappeur Lil Xan, âgé de 22 ans, a été hospitalisé...rendant ses fans très inquiets !

Celui qui avait déclaré souhaiter arrêter sa carrière musicale à la mort de son héros, Mac Miller, est reparti en tournée à New York hier, le mercredi 26 septembre, après un séjour à l'hôpital.

Eh non, ce n’était pas pour une affaire de drogues, ou de bagarre, mais pour un abus de Cheetos “enflammés” !

Nous confirmant une fois de plus que les chips et autres gâteaux apéritifs peuvent rendre addictifs, et parfois nous mener jusqu’à l’ambulance !

Cette information n’est pas une rumeur, puisque le rappeur lui-même s’est exprimé sur ses réseaux sociaux, pour rétablir la vérité.

Une overdose de Cheetos Hot (épicés et soufflés au fromage), donc, confirmée par “xanxiety” à travers une vidéo sur son compte Instagram.



Dans cette vidéo, le rappeur qui s'apprête à faire sa tournée, rassure ses fans en expliquant qu’il n’était pas à l’hôpital pour cause de drogues, mais bien parce que sa consommation excessive de Cheetos lui a fait vomir du sang…!

C’est avec ironie qu’il invite donc ses fans à faire attention à cette “drogue” !

Un conseil : limitez votre consommation de Cheetos !