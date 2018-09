Kaaris fait son retour dès vendredi avec un premier extrait d'''Or noir 3" !

Un retour de Kaaris ne se fait jamais sans Booba...

Alors que Kaaris tease peu à peu son projet “Or noir 3”, cinquième album, qui fait directement suite à son premier album fructueux “Or noir”, sorti en 2013, et à sa réédition “Or noir (Part. II)”, il est aussi prévu dans plusieurs tracks du projet “93 Empire” de Fianso, qui réunira de nombreux rappeurs originaires de Seine-Saint-Denis.

Il communique activement sur ses réseaux avec des captions telles que “Faut nettoyer parce que OR NOIR 3 arrive et ça va être très sale. Commentes si tu penses que mes couplets dans 93 EMPIRE vont être lourds”. De quoi attirer notre curiosité !



Fresh nous propose même dans sa dernière story Instagram de “pré-enregistrer le titre “Aborigène”, premier extrait de l’opus en devenir, qui sortira demain, le vendredi 28 septembre.

Comme si ses nombreuses annonces ne suffisaient pas, Kaaris a dévoilé un pan de sa vie qu’on ne connaissait pas.

Dans son dernier post Instagram, le rappeur dévoile une photo de lui bébé, la tête “brûlée”, accompagnée de la légende “Tête brûlée depuis la naissance. Ils avaient dit que j’allais perdre mon oeil et garder des séquelles, regardez où j’en suis aujourd’hui, il ne faut jamais baisser les bras face aux épreuves”, avant d’annoncer la sortie imminente du premier extrait d’”Or noir 3”.



C’est à la vue du post en question que Booba a réagi en commentant, moqueur “Vas à l’infirmerie gros”, non sans nous rappeler cette phrase répétée lors de leur bagarre à l'aéroport... De quoi provoquer Kaaris, avec qui les relations sont déjà bien assez tendues !

Toujours en attente de leur jugement, les deux rivaux qui s’étaient violemment battus à Orly le 1er août dernier, ont peut-être plus intérêt à calmer leurs ardeurs...



En espérant que Kaaris ne rentre pas dans le jeu !

En attendant, vous pouvez pré-enregistrer le premier single d’“Or noir 3” “Aborigène” ici !