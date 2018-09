Tyga ne paye plus ses impôts depuis cinq ans !

Est-ce la faute de Kylie Jenner ?

Un “oubli” déclaré par le trésor public en début d’été...le rappeur, qui a récemment balancé son dernier clip “Swap Meet” et son dernier morceau “Dip”, s’est mis dans une situation compliquée après avoir “omis” de régler à l'Etat Américain ses impôts entre 2011 et 2016…



Un total de 890.184 dollars devra donc être remboursé par le rappeur d’origine californienne...depuis, les rumeurs vont bon train !

Tyga a en effet été en couple avec Kylie Jenner, avait qui il était proche depuis l’année 2011, date de début du non-paiement.



Leur relation prit fin en avril 2017, mois au cours duquel Tyga s’était remis à régulariser ses règlements…en empruntant de tous les côtés, ce qui explique son endettement de plus de 400.000 dollars désormais.

Il n’en faut pas plus pour attiser les mauvaises langues, associant directement la situation de Tyga à sa relation avec Kylie, nouvelle compagne de Travis Scott…!

L’auteur de “Taste”, sorti à la même période que l'intervention du trésor public, a heureusement plusieurs projets en cours, après le succès de son dernier album “Kyoto” et l’ouverture d’un business dans le cannabis avec la marque Taste Kush…



Kylie Jenner, quant à elle, a été accusée de ne pas valider le fait que sa famille soit encore en bons termes avec Tyga, ce qu’elle a démenti.

A voir si elle continue d’être aussi bienveillante suite à ces nouvelles accusations !