Un clip sauvage tourne à l’arrestation dans la région Lyonnaise !

Le clip du rappeur marseillais YL a été interrompu !

C’est dans le quartier résidentiel des Minguettes à Vénissieux, dans la région Lyonnaise, qu’un tournage sauvage a débuté hier en fin d’après-midi, sur les coups de 16h30...



Alors que la réalisation du clip réunissait la jeunesse au nombre d’une centaine de personnes, des dizaines de policiers ont stoppé la fête, interrompant ainsi le travail du rappeur YL aka Yamine l’Artiste, nouvelle égérie de Puma pour la nouvelle collection de l'OM.

L’artiste est aujourd’hui encore en garde-à-vue, sans son téléphone et sa carte bleue, perdus dans la panique.

YL n’est pas le seul à avoir été arrêté, puisque 11 autres personnes ont été interpellées.



Cas non isolé, puisque les rappeurs marseillais Naps et Elams et le vénissian L’Allemand ont déjà eu des problèmes récemment, en cherchant à tourner un clip sans autorisation...

On espère que le rappeur YL aura l’occasion de tourner un clip à sa sauce très prochainement !