Norsacce nous souffle dessus !

Découvrez le dernier clip de Norsacce : Dans le vent

Le collectif 667 fait de plus en plus ses preuves, à travers les divers projets de sa quinzaine de membres, incluant par exemple Jorrdee, Lala &ce ou encore Norsacce.

Une réunion à l’initiative de Freeze Corleone, et qui a pour origine la ville de Dakar, au Sénégal, à l’exception de Jorrdee et Lala &ce, qui viennent de Lyon.

Norsacce est donc un des fondateurs de la communauté, appelée “secte” par les membres eux-même, et en est à son second projet solo, “RAR”, sorti le 11 septembre dernier.

Après “Prends le temps”, en feat avec Osirus Jack et Slim C, Norsacce Berlusconi sort ce son sur une prod de Congobill du même crew, qui mêle cloud rap à la trap...de quoi nous montrer que Norsacce et son équipe bel et bien "dans le vent" !



On vous laisse découvrir ça ici :