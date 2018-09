Chief Keef moqué par 6ix9ine après son braquage !

Tekashi empire les choses !

Le week-end dernier n’a pas été tendre pour le rappeur Chief Keef, qui s’est fait cambrioler dans sa propriété de San Fernando par trois hommes, alors qu’il se trouvait sur place !

La police est arrivée rapidement, suite à plusieurs plaintes de braquages dans les environs, permettant l’arrestation de deux des trois coupables.

Le rappeur avait beau être chez lui au moment des faits, il n’aurait rien remarqué avant le retour de la police, venue établir le constat de l'événement !

Une histoire marquante, mais aussi apparemment marrante pour son adversaire 6ix9ine, qui a saisi cette occasion pour se moquer de lui à travers les réseaux sociaux, en postant sur son compte Instagram une des news concernant l’affaire, avec le titre “La maison de Chief Keef braquée, les suspects ont ouvert le feu avant que la police ne les arrête” sur sa page Instagram.

La photo est également agrémentée d’un “Anybody know any good movies on Netflix?”, que l’on peut traduire par “Quelqu’un aurait-il un bon film à me conseiller sur Netflix ?”, et du hashtag que l’intéressé doit à 50 Cent, signifiant que quelqu’un t’a provoqué, et que tu vas empirer la situation !

On ne connaît pas les dessous de leur rivalité ni la réaction de Chief face à ce troll…qui a été supprimé du compte de 6ix9ine depuis !



Suspens sur la suite du clash !