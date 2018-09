''Binge'', c'est le dernier EP de Machine Gun Kelly !

Son clash avec Eminem l’a sûrement motivé !

Souhaitant sûrement faire parler de lui autrement qu’à travers son clash explosif avec Eminem, MGK a décidé de balancer son dernier EP dans nos oreille, appelé “Binge” (qu'on peut traduire par "beuverie").



Profitant sûrement du buzz ambiant autour de ses discordes avec Marshall, le projet, qui suit son dernier album “Bloom”, comprend 9 tracks, dans lesquelles il se confie sur son succès fulgurant, ses addictions aux drogues, et l’industrie du rap dans sa globalité.



La production a été confiée à Ronny J, Honorable C.N.O.T.E., JP Did This 1, Nils, Slim XX parmi d’autres.

Une explication lui a été demandée vis-à vis de son projet, réclamation qu’il a refusé d’honorer par respect pour le rappeur Mac Miller, décédé suite à ses excès de drogue.



Pourtant, le rappeur a affirmé ne pas avoir réduit sa consommation de drogues, et que cela expliquait bel et bien le titre de son projet...

On vous laisse l’écouter (et l’analyser) ici !