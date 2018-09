Eminem troll les médias en faisant sa pub !

Le ''rap god'' a acheté une page entière de pub pour contrer les critiques…

Les nombreux clashs actuels, dont celui qui l’oppose actuellement à l’artiste Machine Gun Kelly, ne l’arrêtent pas !

Son dixième album studio “Kamikaze”, sorti le 31 août dernier, a été très critiqué au niveau musical, notamment par les médias.



Parmi les détracteurs du projet, on peut noter les réactions des magazines Pitchfork, Vulture et Rolling Stone, ou encore du site Stereogum, l’accusant de vieillir, de ne plus être assez pertinent, d’inclure moins de sens et de musicalité dans ses morceaux, malgré une nette amélioration depuis ses derniers projets, plus spécialement "Revival".



Loin d’être freiné par cette aversion, Eminem a finalement décidé de tirer cette opposition à son avantage…

Malin, le rappeur américain a même décidé de se servir des supports à l’origine des nombreuses critiques, pour échanger les rôles.

Déterminé, il a donc acheté une pleine page dans le magazine Hollywood Reporter, lui-même à l’origine de désapprobations du projet “Kamikaze” !

Mieux encore, l’artiste a copié-collé les critiques les plus virulentes, en ajoutant la phrase “Numéro 1 dans 103 pays et 434 000 copies vendues en première semaine...Merci pour le soutien bande trous du c*l”.

Petit détail qui n’en est pas un, il a poussé l’ironie au max, en inscrivant la critique du Hollywood Reporter en haut de la liste !

On espère pour Marshall que le message est désormais clair !