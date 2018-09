Suge Knight condamné à 28 ans de prison !

L’ancien manitou du rap est accusé de meurtre…

Fondateur avec Dr. Dre du label “Death Row Records”, qui regroupait de nombreuses grandes figures du rap, telles que Snoop Dogg ou encore Tupac Shakur, Suge Knight devrait être condamné à 28 ans de prison !

En détention depuis 2015, l’ex-producteur de Tupac, présent dans la voiture de ce dernier au moment de son assassinat en 1996, âgé de maintenant 53 ans va devoir purger une peine suite à un homicide qu’il a commis en 2015 sur le parking d’un fast-food.

Il y a deux ans, on découvrait sur internet une vidéo de caméra de surveillance, très choquante, sur laquelle on découvre Suge Knight à bord d’un gros pick up rouge, écrasant violemment son ami et partenaire Terry Carter, mort des suites de ses blessures.

L’affaire ne se limite pas à cet acte, puisque qu’il avait aussi renversé et injurié une autre personne, prénommée Cle Sloan. D’après Suge Knight, il aurait cherché à échapper aux deux hommes…

La procédure dure depuis des années, jusqu’à un accord entre l’accusé et le département du procureur du comté de Los Angeles. Accord prévoyant une non-contestation des accusations pour “homicide volontaire”, et une reconnaissance de son utilisation d’une “arme létale”, son mode de transport.

Suge Knight comparaîtra devant le juge le 4 octobre prochain, et devrait être condamné à 28 ans de prison, au lieu de la perpétuité pour “meurtre, tentative de meurtre et délit de fuite”...

L’explication ? Le fait que dans le droit américain l'homicide volontaire est vu différemment, puisqu’il aurait été effectué “dans le feu de l’action” ou encore “sur le coup de la passion”...donc puni moins sérieusement.



L’intéressé a déjà survécu à des fusillades et blessures, mais survivra-t-il à un tel jugement ?

La suite très bientôt !