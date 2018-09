Beyonce attristée de la fin de sa tournée avec Jay-Z !

''On The Run II'' se terminera le 4 octobre prochain !

La seconde tournée mondiale des Carters, un des couples le plus influent de la planète, succède à “On The Run Tour”, datant de 2014.

Elle a débuté le 6 juin 2018 à Cardiff (Royaume-Unis) et se terminera le 4 octobre prochain à Seattle, aux Etats-Unis. Avec 48 concerts à la clé, 1 titre “Apeshit” et son clip, tournée au Louvre, et 1album de 9 track appelé “Everything Is Love”, les Carters, mariés depuis 2008, nous ont fait vivre une belle aventure !

Alors qu’on attend Jay-Z au tournant après l’annonce explosive de Kanye West d’un “Watch The Throne II”, Queen B, la reine des réseaux sociaux (4ème personnalité la plus suivie sur Instagram), a posté sur sa page Instagram un message en prévision de la fin de la tournée, alors qu’il ne leur restait que 10 concerts avant la fin officielle de la tournée.



Ses paroles, aussi belles que nostalgiques, expriment de la gratitude pour cette expérience commune : “Tonight is the first of the last ten shows of OTRII. I’m doing what I love most with whom I love most. I wish it could never end. Feeling thankful for all of the love from our fans around the world”, autrement dit “Ce soir est le premier des dix concerts restants de OTRII. Je fais ce que j’aime le plus, avec la personne que j’aime le plus. J’aimerais que ça ne finisse jamais. Je ressens de la gratitude pour tout l’amour de nos fans du monde entier.”



Vous qui avez eu la chance de participer à cette tournée mythique, ce message vous est aussi destiné !