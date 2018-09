Le nouvel album de Kanye West sortira le 29 septembre, en parallèle d'un projet avec ''Chance The Rapper'' !

Il ne s'arrête plus !

Les réseaux du Knaye West ne cessent de chauffer sous ses nombreuses annonces...

Il a déjà bien fait parlé de lui dernièrement, depuis plusieurs news, notamment celle de sa présentation à la présidentielle 2020, ou encore celle d’un “Watch The Throne II”, entre un premier extrait et un feat avec 6ix9ine !



Dans sa lancée, Kanye West vient d’annoncer sur son compte Instagram la sortie d’un album de 7 titres intitulé “Yandhi” (une contraction de "Gandhi" et "Yeezus" ?) pour le 29 septembre prochain !

Avec un visuel transparent assez old-school, qui fera sûrement office de pochette d’album, le rappeur a une fois de plus attisé la curiosité de ses fans.

Et ce n’est pas tout…La rumeur courait de plus en plus vite : Kanye West et Chance The Rapper auraient un projet commun pour un futur proche !

Jusqu’à hier, cette information n’en était qu’au stade d’hypothèse...les choses ont changé puisque le rappeur de Chicago a convié Ye sur scène dans sa ville d’origine…

C’est donc à cette occasion qu’il a confirmé au public sa collaboration avec Chance The Rapper autour d’un nouvel album, qui s'appellera “Good Ass Job” !

Kanye ne s’arrête pas, après un été chargé en sorties d’albums au sein de son label “Good Music”, incluant par exemple les articles Kid Cudi et Pusha T.

Chaque album contenant 7 tracks, Chance The Rapper suit le mouvement en déclarant qu’il fera un 7 titres avec Yeezy !

Une nouvelle alléchante, mais qui reste floue puisque les deux rappeurs ne sont pas encore passés par la case studio !

Soyez prêt, du lourd arrive du côté de Ye !