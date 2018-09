Blocboy JB accuse le jeu en ligne Fortnite de voler ses pas de danse !

Et vous êtes concernés si vous avez déjà activé l’emote Hype...

Le jeu Fortnite, sacré roi des divorces en Angleterre et accusé par de nombreuses écoles pour son implication dans l’échec scolaire, n’est pas au bout de ses peines !



Il aurait été dénoncé pour vol de pas de danse, et pas des moindres...il s’agirait des mouvements du rappeur Blocboy JB. Originaire de Memphis, le rappeur qui s’est fait remarquer dans le clip “Look Alive” de Drake, et qui fait maintenant partie du classement “Freshman Class 2018” de la revue “XXL”, n’a cessé de monter sur l’échelle du buz, grâce à ses talents de danseur, exposés dans son clip “Shoot”...inspirant de nombreux auditeurs, reprenant sa chorégraphie sur les réseaux !

Le phénomène est allé plus loin dans la sphère d’internet, pour intégrer le jeu en ligne “Fortnite”, vrai effet de mode, après seulement un an de gaming !

Les joueurs ont en effet remarqué qu’ils pouvaient faire les mêmes pas en utilisant l’emote (danse) “Hype”...ce qui a d’abord faire rire l’artiste, qui aurait ensuite changé son fusil d’épaule, en publiant sur son compte Twitter un message, le montrant mécontent que les joueurs donnent crédit au jeu et non à lui lorsque les pas de danse sont repris, et que “Fortnite” gagne du crédit et de l’argent grâce à lui…

Comme premièrement dénoncé par Chance The Rapper sur sa page Twitter, les joueurs de Fortnite doivent payer pour utiliser des pas popularisés par des artistes, tels que Snoop Dogg dans le clip de “Drop It Like It’s Hot”, et cet argent n’est pas redistribué aux créateurs, premiers concernés.

Les joueurs combinent aussi souvent ces pas de danse dans des vidéos, visionnées par des millions de personnes, créant une injustice, d’après le rappeur, qui propose une rémunération auprès des artistes à l’origine des danses reprises par le jeu.

On attend la suite !