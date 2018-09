Dadju vous fait deviner les feats de la réédition de “Gentleman 2.0” à l’aide d’une cover !

On vous aide à résoudre l’énigme…

En novembre 2017 dernier, Dadju sortait son premier album studio “Gentleman 2.0”, auprès du label Polydor, dont plusieurs titres ont décollés, à l’image de “Ma Fierté” feat Maître Gims et Alonzo, et de “Lionne”.



Près d’un an après, Dadju a prévu une réédition de son opus, en ajoutant 10 morceaux, et en prévoyant des retrouvailles avec ses partenaires de son, déjà présents sur la première édition de “Gentleman 2.0”.

Au rendez-vous, Kalash Criminel, Alonzo, MHD, Vegedream et Naza.

Pour teaser l’album réédité avant sa sortie, l’artiste reprend dans une cover, postée sur son compte Instagram les derniers hit phares des guests de ce nouveau projet, en y ajoutant sa patte, son flow.

Ainsi, les internautes peuvent deviner quels artistes il a prévu de convier : on entend d’abord le track “P*tain de m*erde” de Naza, puis “Mwaka Moon” de Kalash, puis “Santana” d’Alonzo (bande originale de Taxi 5), et enfin “Bella” de MHD, et “Ramenez la coupe à la maison” de l’artiste Vegedream.

Vivement le 5 octobre !!