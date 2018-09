Sofiane invite le duo Suprême NTM ''sur le drapeau'' !

''Sur Le Drapeau'' est le deuxième titre sorti de son projet “93 Empire” à venir...

Le projet de Fianso, en phase de devenir historique, réunit de nombreux rappeurs de Seine-Saint-Denis (93), à l’image de Kaaris et Sadek par exemple, et sortira le 5 octobre prochain.



Un premier clip est récemment sorti, pour le son intitulé “Woah”, en feat avec de nombreux artistes, tels que Vald et Kalash Criminel.

L’attente de l’opus fait de plus en plus de bruit, surtout depuis que le son “Sur Le Drapeau” est sorti, avec un featuring à la old-school avec le légendaire duo JoeyStarr/Kool Shen.



C’est sur une prod trap nerveuse comme on les aime du talentueux Diias, que les trois rappeurs se font plaisir.

Pour rappeler le dernier album de NTM, “Suprême NTM”, sorti il y a maintenant plus de de 20 ans (1998), la pochette du single, bleutée, se voit agrémentée du visage de Fianso, entre ceux, identiques aux figures originales, du duo.

Un bel hommage, et un retour en puissance pour le groupe, qui prévoit un cinquième album pour l’année 2019 !

Vous pourrez d’abord les voir se produire sur scène ce week-end, dans le cadre de la Fête de L’Humanité !