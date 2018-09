Future passe à la pop dans ''Take You Back'' !

Une belle chanson d'amour pour Hendrixx !

Après nous avoir sortie "BeastMode II", son projet en collaboration avec Zaytoven au début de l’été ; Future nous revient avec un nouveau son très différent de ce qu’il a l’habitude de proposer.

Alors que beaucoup de fan attendent un nouvel album à la "DS2", "Take You Back" lance le rappeur d’Atlanta sur un tout nouveau style musical. Un morceau beaucoup plus mainstream avec des vibes très electro mais sans pour autant changer son utilisation de l’autotune et ses gimmicks vocaux.

Très loin de ses "I need a flashlight cause I'm deep up in that pussy." / "J’ai besoin du lampe torche parce que je suis très profond dans ce "pussy" " ; son nouveau son est une véritable chanson d’amour : "I'm just trying to feel your loyalty

Never wanted to destroy you" / "J’essaye juste de sentir ta loyauté, je n’ai jamais essayé de te détruire" ; un son complétement à l'inverse de "Wifi Lit"; ou le clip représentait le tournage d’un film porno…

On vous laisse découvrir le son ; pensez vous qu’il devrait continuer dans cette lancée ou ce titre devrait être comme ils appellent aux Etats-Unis un "One-and-Done" / "Un seul et terminé".