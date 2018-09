Un ''Watch The Throne II'' sans Jay-Z ?

Le mystère reste entier du côté de Mr Carter…

Le 9 septembre dernier, Kanye avait confirmé le deuxième volet de “Watch The Throne”, près de sept ans après la sortie du premier volume !

Nouvelle qui a fait réagir pas mal de fans, impatients mais aussi curieux, notamment vis-à-vis d’une possible collaboration avec Jay-Z, avec qui Yeezy a connu quelques tensions par le passé…

Suite à ces interrogations, une rumeur s’est propagée à la vitesse de la lumière sur les réseaux par des membres du public d’un des derniers concerts de Jay-Z....malheureusement, ce n’est qu’un malentendu, puisque les fans en questions auraient choisi d’entendre ce qu’ils voulaient entendre : “2 in on the way” (le tome 2 arrive), au lieu de “2 hands in the air” (deux mains en l’air)...

En attendant, donc, discrétion absolue de la part de Mr Carter, qui ne s’est pas prononcé sur la big news…malgré le rapprochement certain des deux rappeurs américains !

Les spéculations continuent, certains pensent que Jay-Z choisirait délibérément de laisser planer le doute jusqu’à la fin de l’année, ou encore que Kanye aurait encore été impulsif lors de sa déclaration, comme emballé par ses émotions...

On attend Jay-Z au tournant !