Une collaboration en vue entre Kanye West et 6ix9ine !

A seulement 22 ans, le rappeur New-Yorkais 6ix9ine a explosé avec sa mixtape “Day69”, sortie le 23 février dernier, ce qui a l’air de plaire à Yeezy, admiratif de son succès fulgurant.

Ce dernier avait nommé Lil Pump, XXXTentacion et 6ix9ine comme préférences actuelles, et réussi un feat. avec Lil Pump il y a quatre jours, avec le son “I Love It” !

Quant à 6ix9ine, il est déjà habitué à collaborer avec d’autres artistes, à l’image de Young Thug, Fetty Wap, Offset...mais on ne s’attendait pas forcément à le voir en studios aux côtés de Kanye !

Quand on considère son actu, 6ix9ine a d’autres choses à gérer, comme son jugement qui se déroulera très prochainement, le 2 octobre, concernant différentes affaires judiciaires...ce qui ne freine pas Kanye, qui le défend en le comparant à “d'autres cousins derrière les barreaux”...

Des photos ont bel et bien fuité sur les réseaux, notamment sur le compte Insta de 6ix9ine, montrant les deux rappeurs à New York, en studio, avec comme caption “Ahh shit it’s going up”, nous confirmant que quelque chose d’explosif se trame !



On en sait pas plus sur la nature de leur collaboration, en sachant queTekashi avait parlé d’un possible feat. sur l’album “Ye” de Yeezy.

Le featuring ne s’était pas fait, peut-être parce que les deux rappeurs préparent quelque chose d’encore plus lourd ?

On a hâte d'entrendre ça !