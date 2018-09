Ariana Grande réagit au décès de Mac Miller !

Elle était sortie avec le rappeur pendant deux ans…

Après son décès, le vendredi 7 septembre dernier à l’âge de 26 ans suite à une overdose dans sa maison de San Fernando en Californie, les fans de Mac Miller se sont déchaînés sur le compte Instagram de son ex petite amie, la chanteuse Ariana Grande.

L'artiste a été harcelée depuis leur rupture, car elle aurait, d’après certains internautes, provoqué le mal-être de son ex en le quittant.

Il avait été arrêté pour conduite en état d’ivresse après un accident de voiture en mai dernier, peu de temps après leur séparation.



Pourtant, elle exprime avoir essayé de le “soutenir dans sa sobriété”, d’après un Tweet qu’elle avait publié après des premières insultes reçues suite à la rupture, et à sa rencontre avec Pete Davidson, un acteur et comédien américain avec qui elle s’est fiancée par la suite, en juin dernier.



Dans le même message, elle avait déclaré qu’elle serait toujours là pour “prier pour qu’il trouve son équilibre”, se justifiant face aux nombreux fans l’accusant de “ne pas être capable de gérer les problèmes d’un homme”...

Même accusations, donc, pour la chanteuse, suite à l’annonce du décès du rappeur, et liées aux raisons de ce triste évènement.

Elle d’abord désactivé les commentaires venimeux de son compte Instagram, et a finalement posté une photo en noir et blanc de son ex, prise lorsqu’ils étaient encore ensemble…un hommage rendu en simplicité à Mac Miller, sans commentaire...