Vers un nouveau ''Watch The Throne'' dans nos oreilles…

Kanye West fait planer le mystère sur un prochain album !

Sept ans après, le retour ! Kanye a confirmé le 8 septembre dernier la sortie du volume deux de “Watch The Throne”, dont la première édition date de l’année 2011, aux côtés du rappeur Jay-Z.

Immense succès, l’album était devenu le plus téléchargé sur la plateforme iTunes, en une semaine seulement…



De quoi remotiver les deux artistes, entre qui il y avait pourtant de réelles tensions ces deux dernières années?

C’est officiel, d’après le compte Twitter de Yeezy, “throne2 coming soon”, “throne2 arrive bientôt”...nouvelle étonnante après les déclarations de Kanye il y a maintenant deux ans suite à son burn-out.

Il avait déclaré qu’il n’y aurait “jamais de Watch The Throne 2”, entraînant la déception de beaucoup de ses fans…



A la même période, il avait jeté un froid sur sa relation avec Jay-Z, lui reprochant sur scène de ne pas avoir été assez présent lors du cambriolage de sa compagne Kim Kardashian, et quittant la plateforme Tidal, fondation de Jay-Z, sur laquelle il avait pourtant placé son album “The Life of Pablo” en exclu, en 2016.

Les choses se sont arrangées entre les deux rappeurs, notamment lorsque Jay-Z à accepté de prendre part à l’écriture du track “The Game We Play” sur le disque de Pusha T produit par Kanye.

Mr Carter est encore en tournée avec sa femme, Queen B, après la sortie de leur album “Everything is Love”. Il n’a pas rebondi sur le Tweet de Kanye...

Jay-Z, on t’attend au tournant !