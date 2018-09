Drake continue de clasher Kanye West dans un nouveau track !

Il s'attaque aux Yeezy après avoir visé Kim K...

Après avoir pimenté sa guerre contre le rappeur américain à l’aide d’une rumeur sur une relation qu’il aurait eue avec Kim Kardashian dans la chanson « In My Feelings », dans laquelle il la surnomme « Kiki » en rappant « Kiki, do you love me ? », et en utilisant comme excuse une absence de Kanye West, Drake choisi l’attaque à la trêve.

L’origine de cette animosité bien prononcée ?

Kanye aurait empiété sur la date de sortie de l’album intitulé « Scorpion » de Drizzy le 29 juin dernier, et donné des informations sur son contenu au rappeur Pusha T, avant de s’excuser via un énième Tweet auprès de son nouveau rival...

Apparemment, ses excuses n’ont pas calmé le jeu de Drake, qui balance la punchline suivante dans un son sur lequel il a planché avec French Montana : «Je lui ai dit que je ne voulais pas de Yeezy 305 autour de moi », s’attaquant directement à la ligne de baskets du rappeur. Cette nouvelle attaque a été repérée grâce à une nouvelle vidéo sur les réseaux, dans laquelle les deux artistes tournent le clip du morceau en question dans Harlem.

Sur ce, Kanye va-t-il surenchérir, ou se contenter d’enlever ses excuses de ses réseaux ?

Faites vos jeux !