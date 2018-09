Le rappeur Octavian, petit protégé de Drake, prend sa revanche sur le rap dans son dernier clip !

Revenge made in the UK

Octavian, nouvelle sensation du rap anglais ?

Il faut dire que le Franco-Anglais a démarré fort depuis son track « Party Here », dévoilé à la fin de l’année 2017, repris ensuite par Drake lors de l’after party des Golden Globes 2018…comme posté sur son compte Instagram !

Sur le clip de « Party Here », on le voit arpenter les rues londoniennes en Volkswagen vêtu de Suprème, à travers un filtre vintage, bien entouré de son crew. Il rappe et danse avec eux dans les fumigènes rose fluo avant d’entrer en soirée sous confettis et bouées. Un style bien à lui, plein de pigments et de beats entraînants.

Ont suivi les morceaux et clips « Little » et « Hands » en mars et juin 2018, aux rythmes et visuels tout aussi léchés, avant de faire un feat. avec Mura Masa sur le son « Move Me ». Les lyrics, quant à elles, sont souvent assez sombres, nous rappelant ses origines et son enfance.

Octavian continue à nous surprendre avec son dernier titre et clip « Revenge » sorti le 3 septembre dernier, pour nous rappeler la revanche qu’il prend sur la vie aujourd’hui.

Originaire de Lille, il a déménagé très tôt, du haut de ses trois ans, dans le Sud-Est de Londres avec sa mère, à la mort de son père. Enfant turbulant, il est renvoyé chez un oncle, qu’il dépeint comme « fou et alcoolique », en plus d’être violent.

Il migre de nouveau vers la capitale anglaise après deux années compliquées en France, enchaînant les squats et découvrant avec intensité le rap jeu londonien. Il déclare ainsi vouloir « montrer au monde que tu peux réaliser tout ce que tu veux ».

Le clip, « psychédélique » et très coloré, a été réalisé par Kill Farrell et Armin Druz, tandis que la pochette de sa prochaine mixtape sera designée par l’artiste Maxime Mouysset. Il sait donc bien s’entourer, notamment dans le monde du design, après des études à la BRIT School, une grande école d’art à Londres.

« Revenge » nous annonce une toute nouvelle mixtape réunissant 14 morceaux nommé « Spaceman » qui sortira dans 4 jours seulement, le 10 septembre.

On vous laisse (re-)découvrir Octavian ici :