Tyler, The Creator nous envoie un souffle de chill avec son nouveau son ''Puff'' !

''Les dents du bonheur T aux clavier''

Tyler, The Creator a lâché son dernier son « Puff » ce lundi 3 septembre sur YouTube…de quoi chiller, même à la rentrée !



Ce track arrive jusqu’à nos oreilles dans la continuité des sorties de nouveaux sons, qu’il partage avec nous régulièrement ces temps-ci, entre freestyles (à l’image de « 435 ») et intrus extraites de morceaux d’autres artistes ( comme par exemple « Bronco », inspiré de « Yes Indeed » par Drake et Lil Baby).

« Puff » est une nouvelle version de l’instrumentale de « BLOW MY LOAD », qui fait partie de son album « Cherry Bomb », datant de 2015.

Morceau surprenant, instrumental dans son intégralité, dans lequel un synthé aérien et des percussions rythmiques s’emparent de nos oreilles.

On n’entend pas sa voix avant 1min26, moment auquel il lance « gap tooth t on the keys », qu’on peut traduire par « les dents du bonheur T aux claviers » (cc les Inrocks).

« T » comme Tyler, cette phrase nous confirme que l’artiste ne se limite pas au rap, mais est déjà bien calé en tant que musicien également.



Vers 2min30, on l’entend enfin rapper façon présentateur de radio sur une instru’ mouvementée par des sons de klaxons, avant de chanter un jingle pour cette même station, à base de « it’s GOLF radiooo » !

Clin d’œil à la nouvelle collection de sa ligne de vêtement « GOLF »...haute en motifs et couleurs !