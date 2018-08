Travis Scott écrase tout sur son passage avec ''Astroworld'' !

L’album détrône le king aux 50 milliards de streams…

Le troisième album de Travis Scott obtient le second plus gros démarrage de l’année tous genres confondus. Avec 537 000 ventes dont 270 000 en version physique en première semaine, "Astroworld" détrône le puissant Drake et son album "Scorpion" (732 000 ventes), en tête des ventes depuis cinq semaines.

Alors que son second album "Birds in the Trap Sing McKnight" s’était placé à la première place du podium en 2016 avec 88 000 exemplaires écoulés, le nouvel opus de La Flame s'envole dans une toute autre catégorie.

L’ascension d’ "Astroworld" ne fait que commencer….