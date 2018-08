50 cent Ft 6ix9ine ? Ca arrive !

Une collaboration 100% new-yorkaise en approche...

C’était évident, il fallait que ça arrive ! Rois des beefs sur les réseaux sociaux, originaires de New York, personnalités extravagantes... 50 cent et Tekashi 6ix9ine ont enfin collaboré.

Alors que le titre, "Get The Strap", sera présenté dans l’épisode 8 de cinquième saison de "Power", un snippet a fuité sur les réseaux sociaux. Partagé par 50 cent en personne sur son compte Instagram, le post a rapidement été supprimé.

Également en compagnie de l’Uncle Murda, membre de G-Unit Records, et produit par Trilogy X Blanco, "Get The Strap" s’annonce déjà comme le prochain banger new-yorkais.

On vous laisse découvrir ce court, très court extrait qui nous fait déjà saliver…