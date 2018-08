La date de sortie du nouvel album de Rim'K disponible !

"Mutant" arrive fort !

Le Tonton le plus frais du game revient avec un album à la rentrée et ça va faire mal ! Après "Monster" et "Fantôme" certifiés disque d’or, le membre de 113 présentera "Mutan" le 21 septembre.

Après avoir dévoilé "Cruel" comptabilisant plus d’un million et demi de vues sur YouTube, le Tonton a poussé la barre encore plus haute en collaborant avec Ninho, l’une des têtes d’affiche actuelle du rap français.

Intitulé "Air Max", ce single s’annonce déjà comme l’un des tubes de l’été. On constante augmentation, ce puissant morceau disponible depuis le 25 juillet dernier vient de passer le cap des sept millions de vues !

Dans le rap jeu depuis plus de 20 ans, Rim'K est l’un des rares à avoir su se renouveler et surtout à s’adapter aussi facilement. Du boom bap à la trap en passant par l’autotune ou encore l’afro trap, l’artiste tout terrain risque de nous surprendre une nouvelle fois avec "Mutant".

La réponse à la rentrée !