Lil Uzi Vert dévoile deux inédits !

Alors que des rumeurs concernant la sortie d’un EP surprise de Lil Uzi Vert fusaient sur les réseaux sociaux, aucun projet n’a vu le jour le 19 juillet.

Le rappeur vient tout de même de dévoiler deux titres inédits, à notre plus grande surprise. C’est donc sur le site de World Star Hip Hop que l'on a pu découvrir "Everything Lit" et "Introvert", les morceaux annoncent peut-être dans quel état d’esprit il se situe pour son prochain opus.

Si pour le moment nous n’avons pas d’informations concrètes sur son prochain album, il se pourrait qu’il voit le jour très prochainement.

