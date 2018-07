Quand les Migos remixent un hit de Rae Sremmurd !

Découvrez la nouvelle version de "Swang" sans plus attendre...

"Swang", c’est l’un des plus gros hits de l’été dernier. Révélé dans l’album "SremmLife 2" de Rae Sremmurd en 2016, le morceau a connu un grand succès dès sa sortie, et cela n’a pas échappé aux membres des Migos.

C’est sur la chaîne Youtube Quality Control Music que l’on a pu découvrir la nouvelle version du titre proposée par le fameux trio d’Atlanta.

Au programme, un tempo bien plus lent et une instru revisitée avec quelques touches supplémentaires du producteur Mike WiLL Made It.

Une belle façon de redonner un peu de fraicheur à "Swang" pour les mois à venir !

Pour rappel, plus tôt ce mois-ci, Takeoff, Offset et Quavo avaient enrôlé Future, Young Thug et Hoodrich Pablo Juan pour un remix de "Drip". De son côté, Rae Sremmurd est actuellement en tournée avec Wiz Khalifa.

Un beau programme…