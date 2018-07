T.H lâche l'épisode 2 de #Douane !

Découvrez le dernier clip de T.H : Episode 2 #Douane

Le rappeur originaire de Creil dans l’Oise (60), dont il est une personnalité reconnue dans le milieu rap, n’est pas à son coup d’essai. Après « Jacques Mesrines » en fin d’année 2017, « Rambo » il y a quelques semaines, ils nous revient plus hargneux que jamais.



Dans un style qu’il maîtrise, T.H a lancé une série freestyles intitulée #Douane réalisée par Hugo Lacroix. Le numéro 1 c’était déjà fait remarquer sur les réseaux sociaux, maintenant place au numéro 2, qui ne vous laissera pas indifférent.



Univers sombre, lyrics tranchants et durs, le digne représentant de Creil, souvent invité par Naza et Keblack, nous entraîne dans son univers et il faut s’accrocher. Lui et Hugo Lacroix n’ont pas hésité à mettre en scène une séquestration pour cet épisode.



« La roue ne tourne pas, on forcera, on est des forcenés. Reconnus par toutes les Tess’, on est affamés ! » dixit Tango, alors accrochez-vous, regardez et attendez la suite parce qu’il n’en a pas encore terminé !