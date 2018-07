20 ans après, de nouvelles révélations sur le meurtre de 2pac...

L'effet d'une bombe !

Le 7 septembre 1996 à Las Vegas, 2pac à bord de sa voiture se faisait tirer dessus.

A l'époque tous les regards se tournaient vers Orlando Anderson, membre du célèbre gang des Crips. Ce dernier a toujours nié son implication dans cette affaire. Tué en 1998 lors d’une fusillade, les soupçons sont restés sans réponse jusqu’à aujourd’hui !

20 ans après son assassinat, l’oncle de Orlando Anderson, Duane Keith Davis plus connu sous le nom de Keef D se confesse sur l’affaire. Des confessions qui fond l’effet d’une bombe et qui pourraient même innocenter certains suspects comme P Diddy ou Suge Knight.

Lors d’une interview accordée pour la sortie de la série Netflix consacrée au meurtre de Tupac et Biggie " Unsolved ", l’homme s’est confié et assure que son neveu à bel et bien tiré sur 2pac, à 4 reprises. Ce dernier atteint d’un cancer et n’ayant plus rien à perdre, affirme ne plus vouloir mentir…

20 ans après l’énigme reste encore unsolved !