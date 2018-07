Quand Bigflo & Oli s'associent à Petit Biscuit !

Découvrez "Demain" sans plus attendre...

Il y a quelques jours, le fameux duo toulousain et l’auteur de "Sunset Lover" dévoilaient un morceau commun. Intitulé "Demain", le titre révèle une collaboration pour le moins inattendue mais qui fonctionne plutôt bien.

Si Petit Biscuit est connu pour ses instrus planantes et oniriques, sa musique se marie plutôt bien avec les textes posés et "bon enfant" de Bigflo et Oli.

Sur ce nouveau titre qui sera sûrement diffusé à outrance cet été, on retrouve une alliance dans laquelle on parle du passage à l’âge adulte et des préoccupations de jeunes artistes de plus en plus reconnus.

C’est en effet un triple disque de platine que les deux frères ont obtenu avec leur opus "La Vraie Vie", tandis que Petit Biscuit est qualifié de "petit prodige de l’électro" dans les médias, la vingtaine même pas dépassée.

On vous laisse découvrir le son…