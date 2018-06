Un titre de Travis Scott a leaké !

"AstroWorld" toujours en attente...

C’est hier qu’un morceau de Travis Scott a fuité. Intitulé "Vacation", il en a intrigué plus d’un. C’est en effet un titre de qualité et qui a beaucoup plu à ses supporters que l’on peut découvrir, mais cela ne s’arrête pas là.

Si l’on sait que Travis Scott devrait sortir son album bientôt, il se pourrait bien que ce nouveau son en soit extrait. Bien sûr, il ne s’agit pour le moment que d’une théorie, le rappeur ne s’étant pas prononcé sur le sujet.

Intitulé "AstroWorld", son nouvel opus se sait de plus en plus attendre, et pour le moment aucune date de sortie officielle n’a été annoncée. Très perfectionniste et tatillon, l’artiste prend son temps pour sortir un projet dont il sera entièrement fier.

On attend de découvrir ça avec impatience…