Moha La Squale a délivré un freestyle inédit sur France Inter !

Une performance remarquée dans l'émission "Boomerang"...

C’est dans l’émission d’Augustin Trapenard, sur France Inter, que Moha La Squale est venue délivrer un freestyle inédit. Très adulé et mis en avant par les médias actuellement, le rappeur connait un grand succès, notamment depuis la sortie de son projet "Bendero". Paru il y a un mois, son album a su séduire ses supporters immédiatement.

Après être passé dans le "19.45" ou encore dans "Le Quotidien", le jeune artiste était donc de passage à Radio France il y a quelques jours. A l’instar de Damso, Lomepal ou encore Orelsan, Moha La Squale s’est prêté à l’exercice du freestyle depuis le studio de l’émission "Boomerang".

Une belle preuve de confiance et un beau défi que le rappeur a su relever avec sourire et légèreté, comme à son habitude.

De plus en plus propulsé dans le bain du grand public, et mis en lumière par des médias plus généralistes, Moha La Squale prend le chemin d’une belle carrière bien tracée. Espérons que ça continue pour lui.

En attendant, on vous laisse découvrir sa prestation…