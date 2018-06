Nouveau scandale pour Drake, il aurait caché un deuxième bébé !

Très fertile visiblement Drake…

Depuis quelques semaines Drake à tous les projecteurs sur lui, mais peut-être pour les bonnes raisons. En effet ce n’est autre que son ennemi de toujours Pusha-T qui a balancé une bombe. C’est dans un couplet du morceau "The Story avec Adidon" que l’on apprend que le rappeur canadien est le papa d'un petit garçon prénommé Adonis.

Pusha-T confirme alors une rumeur qui traîne depuis très longtemps. Il nomme également la mère de l'enfant, une certaine Sophie. "Sophie sait mieux que quiconque, demande à la mère de ton bébé. Un enfant est impliqué, c'est plus profond que du rap.Tu caches un enfant, laisse ce garçon rentrer à la maison. Adonis est ton fils. Aime ce bébé, respecte cette fille. Oublie qu'elle est une pornstar, fais d'elle ton monde".

Un fait qu'il avait réussi à cacher pendant près de 1 an et demi. La mère, une française, ancienne actrice porno prénommé Sophie Brussaux s’est vue dans l’obligation de signer une clause de confidentialité. Elle est bel et bien de ce petit garçon et c'est bien le fils de Drake ! La jeune femme a fait un test ADN pour prouver la paternité de ce dernier.

Mais un scandale en entraîne souvent un autre ! Il semblerait que Adonis ne soit pas le seul enfant de Drake. Une autre jeune femme vient de sortir du silence, et supplie le rappeur de reconnaitre son enfant. Elle a affiché sur son compte Instagram les messages adressés au rappeur.

Découvrez ci-dessous les messages.

Bon mtyho ou vérité ?