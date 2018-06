Un festival gratuit en plein Paris !

C’est du 5 au 7 juillet, le festival Fnac Live s’installe place de l’hôtel de Ville à Paris et c’est totalement gratuit !

Le festival Fnac Live revient pour une nouvelle édition et c’est toujours totalement gratuit. Encore du beau monde qui investira le parvis de l’Hôtel de Ville à Paris pendant 3 jours ! Le festival accueillera cette année beaucoup de talents, dont les phénomènes rap du moment : Moha La Squale, Caballero & JeanJass, Sopico, l’Ordre du Périph ou encore la belle Angèle !

L’événement gratuit n’est pas à son coup d’essai, c’est la 8ème édition qui rassemble toujours autant de monde. Un bon moyen de ne pas se ruiner pendant cette période de festivals…Le festival Fnac Live mise comme toujours sur les nouveaux talents !

Cette nouvelle édition nous tient déjà en haleine !

Découvrez la programmation ci-dessous :

Jeudi 5 juillet : Jeanne Added, Voyou, Asaf Avidan, Moha La Squale, Petit Biscuit, Vitalic, Dominique A

Vendredi 6 juillet : Caballero et JeanJass, Angèle, Sopico, Degree, Synapson, Feder, Tiwayo, Anna Leone, Sting et Shaggy

Samedi 7 juillet : L'Ordre du Périph, Jacob Banks, Yorina, Gaël Faye, Aloïse Sauvage, Ibeyi, Angus et Julia Stone , Foé, Melissa Laveaux, Françoise Fabian