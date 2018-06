Kid Cudi en dit plus sur la soirée d’écoute de son nouvel album "Kids See Ghosts" !

L'album se rapproche...

C’est l’un des albums les plus attendu de ce début d’été ! "Kids See Ghosts" l’album commun de Kid Cudi et Kanye West ! C’est ce jeudi 7 juin qu’aura lieu la soirée d’écoute de ce nouvel album.

C’est ce matin très tôt que Kid Cudi a annoncé sur son compte Twitter que la session sera diffusée en livestream et disponible via l’application Wav à partir de 20h. Une session disponible sur la même plateforme que celle de la session d’écoute de "Ye" la semaine dernière.

Cette soirée d’écoute exclusive ne se déroulera pas dans les montagnes du Wyoming. Pour le moment aucune information sur le lieu n’a fuité. Selon les rumeurs celle-ci se déroulera à Los Angeles.

On espère seulement que l’organisation sera au point ! Car il semblerait que Kanye West ait été banni du Wyoming Ranch pour des débordements lors de sa soirée d’écoute…



L'album est disponible ce vendredi 8 juin !