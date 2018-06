6ix9ine nie être impliqué dans la fusillade ouverte contre Chief Keef à New York…

Des menaces et des tirs…

Plus tôt dans la semaine on apprenait que Chief Keef avait été la cible de tirs devant son hôtel à New York, heureusement aucune victime ! Pour le moment une enquête a été ouverte afin de retrouver les tireurs.

Cependant, 6ix9ine a été pointé du doigt. En effet les fans se sont transformés en véritable inspecteurs, insistant sur les clashs entre Chief Keef et Tekashi 69. Beaucoup ont soupçonné le rappeur d’être derrière ces tirs.

6ix9ine s’est défendu, niant ces rumeurs ! Selon lui la musique violente de Keef serait à l’origine de ces attaques ! Il déclare à TMZ : " C'est un rappeur gangsta. Il favorise la violence. Je n'ai jamais tenu une arme dans ma vie, pour être honnête avec vous." Il poursuit ! : "Les gens se font tirer dessus tous les jours, mon pote. Nous ne sommes pas à Calabasas …Des gens meurent tous les jours ".

Affaire à suivre...