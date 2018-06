Kanye West dévoile "Ye" lors d'un événement privé !

Des invités triés sur le volet pour découvrir en exclusivité le nouvel album de Yeezy !

Kanye West a organisé une soirée privée, des chanceux triés sur le volet, journalistes du monde entier et artistes ont été conviés à une session d’écoute de son nouvel album "YE" dans le Wyoming. Le Wyoming n’est autre que le lieu où Kanye a enregistré son album et produits ceux de Pusha T, Nas, Kid Cudi et Teyana Taylor. Une session d’écoute organisée dans un ranch qui fut le repère artistique de l’artiste pendant deux ans! Un événement diffusé en streaming via l’application WAV. Kid Cudi, Chris Rock, Kim Kardashian, Teyana Taylor, Desiigner, Jonah Hill, 2 Chainz, Luka Sabbat, Lil Yachty ou encore Big Sean était sur place. Kanye a joué l’album à l’extérieur autour d’un énorme feu de camp. Le huitième opus de l’artiste comporte bien 7 titres, avec des featurings tels que Young Thug, Kid Cudi ou Nicki Minaj. Un album qui doit sortir ce vendredi… (Toujours rien, on s’attend toujours à une surprise de dernière minute avec Yeezy !). De plus grâce à Kim Kardashian et son compte twitter, on apprend à travers un tweet que la cover de l’album "Ye" a été photographiée par Yeezy lui-même avec son Iphone. On découvre à travers différentes images de cet évènement le nouveau march lié au projet. Des pièces totalement imaginées par Kanye maintenant disponible en ligne.

Découvrez ou redécouvrez la tracklist de l’album "Ye" :

1-Premeditated Murder

2- Menacing/Extasy

3- Wouldn’t Leak feat. Jeremih

4- Butterfly/Energy feat. Young Thug and Jeremih

5- Make No Mistake

6- Some Day feat. John Legend, 070 Shake, Kid Cudi

7- Cry Tonight feat. Dej Loaf, Willow Smith, Nicki Minaj