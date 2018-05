La famille de Whitney Houston porte plainte contre Kanye West !

Kanye West ou le roi de la polémique !

Le rappeur a déboursé 85 000$ pour une photo de la salle de bain de Whitney Houston. Une image forte qui est devenu la cover du nouvel album "Daytona" de Pusha-T. Une pochette qui a fait scandale. En effet cette image illustre la dépendance à la drogue de la chanteuse. Un acte qui n’a rien d’illégal, mais qui divise…

Gary Michael Houston, le neveu de Whitney Houston adhère presque à la démarche artistique de Kanye West, selon lui le vrai fautif est celui qui a prit la photo en question.

Un avis qui n’est pas du tout partagé par le reste du clan qui désigne cette démarche "vulgaire et dégoutante". Damon Elliott, cousin de Whitney a déclaré : "Faire un coup pareil pour vendre des disques, c’est absolument dégoûtant. Cela fait du mal à ma famille et à ma fille. C’est mesquin. C’est vulgaire." La clan Houston demande des explications au rappeur, de plus plusieurs sources ont confirmé que la famille aurait déposée plainte.

Affaire à suivre…