Pusha T dévoile son nouvel album : " Daytona "

Découvrez le nouvel album de Pusha T : Daytona

Entièrement produit par Kanye West, le nouvel album solo de Pusha-T est disponible !

Pusha-T nous balance un album solo comprenant 7 titres comportant deux collaboration suprise avec Kanye West et Rick Ross…Un format très court pour ce projet annoncé en amont comme pharaonique ! Le rappeur parle de ce nouvel opus comme le "résultat de mes séances de thérapie musicale".

La cover de cet album à interpelé le public, une cover qui a été changé à la dernière minute. Remplacée par une photo au grain vintage d’une salle de bain. En y regardant de plus près on distingue un attirail de drogue, une pipe à fumer le crack et des cuillères recouvertes de poudre blanche. Pusha-T a révélé dans une interview que cette idée de cover est celle de Kanye West… (Et ça ne nous étonne pas…) Il s’agit en fait de la salle de bain de Whitney Houston. Une image qui remonte à 2006 quand la star mondiale était au sommet de sa dépendance à la drogue. Une cover à 85 000$ la licence que Kanye West à gracieusement offert à Pusha-T… Idée de cadeau originale et un peu glauque…

Sinon, on vous laisse découvrir ce nouvel album, qui est très très chaud !