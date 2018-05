"Bendero" le 1er album de Moha La Squale est dehors !

Découvrez le nouvel album de Moha La Squale : Bendero

Voilà bientôt 1 an que Moha la Squale est arrivé dans le monde du rap. Le jeune homme qui s’est fait connaître grâce à son rendez-vous hebdomadaire fixé tous les dimanches à 18h pour un freestyle et un clip. Une ascension fulgurante pour le rappeur originaire de la banane qui est clairement devenu le phénomène du rap qui attise tous les regards !

Moha La Squale nous balance aujourd’hui son premier album "Bendero" un opus de 24 titres ! On retrouve l’énergie, la sincérité et le naturel de l’artiste qui plaît tant ! Pas de featuring sur ce premier album, Moha la Squale se livre en nous retraçant sa vie à travers des morceaux comme "Ce n’était pas gagné", ou se livre sur son intimité avec "Luna" sa copine !

Moha débute sa tournée des festivals à la fin du mois du mai ! Retrouvez l’artiste le 28 Mai au festival "LES 3 ELEPHANTS" , le 3 juin au "WE LOVE GREEN" ou encore le 16 juin au "MARSATAC" !

La suite est prometteuse ce jeune talent !