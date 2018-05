Tyler, The Creator balance un freestyle inédit en direct du studio !

Découvrez "435" sans plus attendre...

En février dernier, Tyler, The Creator était dans sa tournée "Flower Boy". A cette occasion, l’artiste avait tourné un freestyle en direct de studio, et il vient de nous le révéler, à notre plus grand plaisir.

Intitulé "435" et réalisé par Luis Panch Perez, ce dernier dévoile le rappeur toujours aussi productif et fidèle à lui-même. Suite à sa tournée, il n'avait en effet pas chômé. Il a dévoilé rapidement un remix de "Bring It Back" et trois nouveaux titres : "Zioplox", "Rose Tinted Cheeks" et "Okra".

Le clip, lui, reste plutôt simple mais bien fait. On y voit Tyler, the Creator rapper avec des sous-titres de couleur jaune en dessous.

Entre kickage pur et dur et flow plus doux, l’artiste envoie du lourd avec ce nouveau freestyle inédit que l’on vous laisse découvrir ci-dessous…