Will Smith est de retour !

L'artiste lâche une vidéo et un extrait hyper puissant...

C’est via une vidéo qu’il a choisi d’appeler "Messing atound in the studio" que Will Smith a annoncé son retour dans le game. Déjà entrain de travailler sur l’hymne de la coupe du monde 2018 aux côtés de Diplo, Nicky Jam et Era Istrefi, l’artiste ne compte pas s’arrêter là.

La dernière fois que l’on a pu écouter un projet de Will Smith, c’était en 2005 avec "Lost and Found". C’est donc à nôtre plus grand plaisir que l’on apprend qu’il a retrouvé l’énergie et l’envie de se remettre à créer, et il le fait bien.

Preuve en est, la vidéo dévoile un extrait de ce qu’il nous prépare, et ce n’est pas décevant. Hyper déterminé et bien décidé à faire entendre son talent musical de nouveau, le rappeur met la barre très haute avec ce qu'il nous révèle.

On attend donc la suite avec impatience !