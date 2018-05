Snoop Dogg donne son avis sur Kanye West : "Il a besoin d'une femme noire dans sa vie !"

Snoop Dogg ouvre le dossier Kanye ...

Cette semaine Snoop Dogg était l’invité du "Breakfast Club", célèbre émission de la radio Newyorkaise Power 105.1 ! Snoop a évoqué plusieurs sujets, notamment les derniers scandales de Kanye West. Le rappeur avait posté il y a quelques semaines un photo montage sur son compte Instagram de Kanye en blanc, accompagné d’une légende : "The New Kanye. Well all white now. Way to go dude" … Snoop Dogg a évoqué la mort de la mère de West, Donda ! En expliquant que selon lui, depuis la perte de cette dernière, Kanye ne produisait plus les mêmes sons, qu’il était totalement perdu.

Snoop ne s’est pas arrêté là, il en rajoute une couche en affirmant que Kanye West doit "retrouver ses racines !". Il insiste sur le fait que West a besoin d’une femme noire dans sa vie ! Gros pique au clan Kardashian… Ce n’est clairement pas la première fois que Snoop insinue que Kim Kardashian est une mauvaise influence pour son époux. En Avril dernier Snoop Doggy Dogg postait un message clair sur son Instagram, une phrase sur un fond noir : "The evolution of Jay-Z and Kanye show you how influential your wife can be to your life" : traduisez par : "L’évolution de Jay-Z et de Kanye montre bien combien votre femme peut influencer votre vie" … Jay-Z et Beyoncé forment un couple investi en politique, soutenant le parti démocrate et la cause afro-américaine. Kanye West et Kim Kardashian sont surtout médiatisés pour l’émission "L’incroyable vie de la famille Kardashian".

Il semble que Snoop est une réelle rancœur contre son ami de l’époque ! Le rappeur a même mis en garde Travis Scott, jeune papa d’une petite Stormi, qu’il a eu avec la demi sœur de Kim Kardashian, Kylie Jenner ! "Pars dès que tu peux ! " lâche-t-il au micro de la radio newyorkaise !

On imagine que ces provocations ne resteront pas sans réponses… La suite, bientôt ?