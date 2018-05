Kendrick Lamar invite une fan à le rejoindre sur scène...

Fiasco total !

Kendrick Lamar a donné un concert en Albama cette semaine, précisément au Hangout Music Fest à Gulf Shore. Le rappeur invite fréquemment un fan présent dans le public à le rejoindre sur scène pour l’accompagner sur un titre ! Habitude que Kendrick va certainement perdre… En effet ce 20 Mai K.Dot a invité une fan, prénommée Delaney à le rejoindre sur scène pour le morceau "M.A.A.D City" … Jusqu’ici rien d’étrange, mais arrivé au refrain la fan répète le mot "Nigga" à plusieurs reprises, le "N Word" est très controversé Outre Atlantique… Et encore plus quand ce dernier est prononcé par une blanche, ce qui est le cas de la jeune Delaney !

Kendrick Lamar a rapidement stoppé le show en rappelant à cette jeune fille qu’elle ne pouvait pas prononcer le "N Word" ! La jeune femme s’excuse, mais totalement perturbée par son erreur, elle perd le rythme et s’emmêle dans les paroles. Total fiasco, le public hue, le rappeur met une fois de plus un terme au show et l’invite à quitter la scène.

Gros gros malaise…