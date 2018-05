Infinit' balance "Tout faire le gang" !

Découvrez le nouveau clip de Infinit : Tout faire le gang

Quasiment un an après la sortie de son projet "NSMLM", Infinit' revient avec un nouveau titre "Tout le faire gang" accompagné d’un clip !

Le rappeur signé chez Don Dada Records a prit le temps de revenir encore plus puissant ! Il nous balance un morceau sur une prod by Dojo The Plug. Un son de qualité avec toujours cette pointe d’ego-trip made Infinit’. Le morceau est entêtant et forcément on s’ambiance ! Le visuel est propre avec des plans de qualité réalisé par Freaknik. Un clip au scénario sombre avec différentes ambiances entre terrasse de café, chemise à fleurs, hache, violence, cocktails molotov et galerie d’art. Le rappeur est toujours bien entouré, on reconnaît rapidement la clique Don Dada dissimulée dans quelques plans !

On sent clairement qu’il y a eu une véritable évolution, le travail est muri et réfléchi. Infinit’ est fidèle à son univers, on valide !

Une chose est sûr Infinit’ veut le faire !