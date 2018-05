Booba, Niska, Dadju nommés aux BET AWARDS 2018 !

Les 3 rappeurs français représenteront la France...

La cérémonie des BET Awards est une vraie institution outre Atlantique ! C’est clairement l’une des plus prestigieuses cérémonies musicales au monde organisé par la chaîne Black Entertainement Television aux Etats-Unis. Une chaîne leader de la communauté afro-américaine. La cérémonie des BET Awards récompensera les meilleures personnalités noires de l’année. Pour 2018, trois français sont nominés : Booba, Dadju et Niska…

Face aux trois rappeurs français nommés dans la catégorie " Best International Act ", on retrouve la rappeuse Stefflon Don qui a récemment collaborée avec Niska et Quavo sur le remix de " Réseaux ". On retrouve d’autres artistes tels que Stormzy qui avait remporté le prix dans la même catégorie l’an passé. Ou encore Fally Ipupa, J.Hus ou Davido.

L’an dernier Booba et MHD étaient nommés dans cette même catégorie, cependant la France n’avait pas obtenue le prix prestigieux… Alors qu’en sera-t-il cette année avec des artistes qui défendent leur place avec des albums qui ont tout cassés en France comme " Trône ", " Gentleman 2.0 " et " Commando " ? …

Rendez-vous le 24 juin prochain …