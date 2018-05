Haroun signe son retour avec un nouveau titre !

Le membre de la Scred Connexion envoie du lourd...

Haroun, membre du célèbre groupe de Barbès la Scred Connexion, n’avait pas donné de nouvelles depuis un bon moment. La dernière fois que l’on avait pu l’écouter, c’était l’année dernière avec son titre "Exode", un peu après avoir dévoilé son "Freestyle Part 2".

Cette fois-ci, c’est donc la troisième partie de sa série de freestyles que l’on peu découvrir.Toujours aussi authentique et déterminé, Haroun nous parle de l’image que ses aieux se font du rap et des questions qu’il se pose sur sa carrière.

"Il s’pourrait qu’jré apparaisse d’ici peu Comme il se pourrait tout l’contraire"

Indépendant et hors-circuit, c’est comme cela que se revendique le rappeur. Si l’on en croit ses lyrics, on ne sait pas vraiment quand on pourra ré écouter un nouveau morceau de l’artiste.

