Nekfeu est de retour prochainement !

Il donne enfin de ses nouvelles...

Nekfeu n’avait plus donné de ses nouvelles depuis fin 2017…Le rappeur s’est fait très très, voire TROP discret ! C’est hier que Nekfeu a décidé de faire son retour dans la vie virtuelle ! Et plus précisément sur son compte Instagram postant une photo de lui sur une plage face à un coucher de soleil… au Costa Rica ! On comprend mieux le silence radio… La photo est accompagnée d’une légende : " La famille ces derniers mois pour plusieurs raisons j’ai pris le temps de me déconnecter pour taffer à fond, me recentrer sur l’essentiel et découvrir le monde sous d’autres angles mais je rentre bientôt deter comme jamais vous retrouver sur scène histoire qu’on retourne les festivals ensemble!! j’ai hate de vous capter ma parole. Et pour le reste … on parle pas trop nous. ". Un post qui a provoqué de nombreuses réactions dans les commentaires :

- " Le retour le plus attendu depuis Zidane en 2005 "

- " LE PEUPLE RECLAME UN DISQUE "

- " Dieu merci t’es vivant ! "

- " Le retour du reuf ! "

- " Tu m’as manqué wallah ! "

Nekfeu s’explique sur son absence et promet un retour puissant… Mais comme à son habitude le fennec n’en dit pas plus, et nous tient en haleine sur cette phrase : " On parle pas trop nous " … " Cyborg " est le dernier projet en date de l’artiste, sortie en décembre 2016. On s’imagine bien que le rappeur nous cuisine du très très lourd… Encore un peu de patience !

Pour les moins patient Nekfeu sera présent sur plusieurs festivals tels que Solidays, Marsatac et pleins d’autres dès le mois de Juin…

Alors le retour de Nekfeu est-il le plus attendu depuis Zidane en 2005 ?