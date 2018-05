Drake annonce sa tournée avec Migos !

Drake annonce sa tournée : The Aubrey and the Three Amigos… Et il embarque le groupe Migos avec lui !

Drake vient de l’annoncer sur les réseaux sociaux ! Dès le 26 Juillet le rappeur canadien sera en tournée avec le trio Migos ! Déception pour nous chers européens… La tournée est exclusivement américaine ! Une tournée de 41 dates comprenant New York, Los Angeles, Miami, Boston, Montréal ou encore Toronto. Les billets sont en vente ce vendredi 18 mai. Drake et Migos une longue histoire, après des collaborations comme sur le titre "Walk it Talk it" accompagné d’un clip décalé, la tournée semblait être presque évidente ! Concernant l’album tant attendu de Drake : "Scorpion", le rappeur a annoncé sa sortie pour le mois de Juin ! Pour nous faire attendre on peut encore se passer en boucle les deux titres extrait de son futur opus : "God’s Plan" et "Nice for What"… Patience…

Partager : Email