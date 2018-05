Lacrim et Snoop Dogg en featuring ?

Snoop Dogg balance une grosse info ...

Un featuring semble se préparer entre les deux artistes ! C’est Snoop Dogg lui-même qui a annoncé la surprise sur son compte Instagram, avec une simple photo en noir et blanc et sans légende ! On y voit les deux rappeurs contre un mur de briques, caméra braquée sur eux.

Un probable featuring, qui s’accompagne donc d’un clip ? De quoi faire saliver les fans…

Ce n’est pas la première fois que les américains s’intéressent au poids lourd français ! Lacrim a notamment collaboré avec French Montana ou encore Lil Durk.

La photo parle d'elle-même, mais pour le moment aucune confirmation officielle de la part de Lacrim ou Snoop. On espère en tout cas retrouvé le Uncle Snoop sur le nouveau projet de Lacrim …